Новосибирск, , 10:58 — REGNUM Завод по производству морсов будет построен на территории Новосибирской области. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Уличный продавец безалкогольных напитков (квас и морс).Угол Русаковской улицы и Гаврикова переулка, Москва. РСФСР. СССР. 1931 год

Уточняется, что новое предприятие построят в Тогучинском районе области на территории опережающего социально-экономического развития «Горный», и его возведение начнётся в 2023 году.

Также отмечается, что новый завод выпускать морсы из черной смородины, клюквы, жимолости, малины, облепихи и брусники, производя порядка 2,3 млн единиц продукции ежегодно. При этом ягоды собираются закупать у местных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство рыбных кормов будет запущено в Республике Карелия в 2023 года.