Симферополь, , 10:58 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено на территории Республики Крым 18 и 19 августа, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

Ливень. 1963

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 18 и 19 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни в Крыму было объявлено несколько штормовых предупреждений из-за ливней, последнее действовало накануне, 17 августа.