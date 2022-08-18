Лос-Анджелес, США, 18 августа 2022, 10:57 — REGNUM Компания Mattel, производитель кукол Barbie, подала иск к фирме рэп-исполнительницы Nicki Minaj, которая выпускает чипсы. Об этом 18 августа пишет TMZ.

Nicki Minaj
Nicki Minaj
Цитата из клипа Nicki Minaj под названием Anaconda

Причиной судебного разбирательства стало название чипсов артистки — Barbie-Que. В Mattel считают, что бренд певицы Rap Snacks «сделал обдуманный и взвешенный выбор для запуска новой линейки продуктов с использованием знаменитой торговой марки Mattel».

Представители Nicki Minaj пока никак не комментировали ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что Nicki Minaj часто называет себя Barbie в песнях. Из-за этого фан-клуб артистки получил название The Barbz.

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