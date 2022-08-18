Лос-Анджелес, США, 18 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Компания Mattel, производитель кукол Barbie, подала иск к фирме рэп-исполнительницы Nicki Minaj, которая выпускает чипсы. Об этом 18 августа пишет TMZ.

Цитата из клипа Nicki Minaj под названием Anaconda Nicki Minaj

Причиной судебного разбирательства стало название чипсов артистки — Barbie-Que. В Mattel считают, что бренд певицы Rap Snacks «сделал обдуманный и взвешенный выбор для запуска новой линейки продуктов с использованием знаменитой торговой марки Mattel».

Представители Nicki Minaj пока никак не комментировали ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что Nicki Minaj часто называет себя Barbie в песнях. Из-за этого фан-клуб артистки получил название The Barbz.