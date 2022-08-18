Вашингтон, 18 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) не справились с вызовом пандемии коронавирусной инфекции, в связи с чем нуждаются в реорганизации своей деятельности, заявила глава ведомства Рошель Валенский 17 августа, ее слова передает пресс-служба.

Cdc.gov Вакцинация. США

«В течение 75 лет CDC и общественное здравоохранение готовились к COVID-19, и в этот важный момент наши результаты не оправдали ожиданий», — говорится в заявлении Валенски.

«Как давний поклонник этого агентства и борец за общественное здравоохранение, я хочу, чтобы все мы добились большего, и это начинается с того, что в чем CDC лидирует», — добавила она.

Проверка деятельности ведомства началась еще в апреле на фоне резкой критики из-за допущенных в первые дни пандемии ошибок, в частности, на запутанные рекомендации и недостаточную оперативность в принятии решений. От CDC намерены требовать более активного распространения данных, а также большей их открытости.