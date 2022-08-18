Челябинск, 18 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Челябинской области к утру 18 августа зафиксировали 3066 больных COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сутками ранее этот показатель составлял 2 797 человек. Рост произошёл из-за того, что выписали по выздоровлению за сутки 45 граждан, а выявили новых пациентов 315.

Всего в регионе зафиксировали уже 342 759 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 330 528 пациентов.