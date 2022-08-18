Москва, , 10:54 — REGNUM Трое сотрудников полиции из Чечни, принимавшие участие в спецоперации и получившие ранения при исполнении своего воинского долга, удостоены высоких государственных наград за свои подвиги. Медали были вручены полицейским в госпитале в Москве, где они проходят лечение. По поручению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева награды вручил его заместитель Владимир Кубышко, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Медаль «За отвагу»

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручены полицейскому 16-го взвода специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чечне Бекхану Гайрбекову и инспектору по вооружению отделения вооружения данного полка Исламу Хайдаеву. Командир 9-й роты специального полка полиции Анзор Цуригов удостоен медали «За отвагу».

Замминистра поздравил полицейских из Чечни с высокими наградами и поблагодарил их за службу, а также пожелал скорейшего выздоровления и возвращения в строй.