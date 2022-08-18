Красногорск, , 10:53 — REGNUM Ситуация на юго-западе Москвы, откуда идёт запах гари и смог после лесных пожаров в Рязанской области, находится под контролем. Об этом заявил РИА Новости министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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«Лаборатории оценили содержание в воздухе 19 основных загрязняющих веществ. Есть незначительный рост концентраций взвешенных веществ, оксида и диоксида азота, оксида углерода, но превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, содержание колеблется от 0,3 до 0,9 ПДК. Разумеется, чувствуется запах гари, но он появляется даже при низких концентрациях продуктов сгорания. Экологических угроз Подмосковью мы не видим, ситуация на юго-западе контролируется более чем 50 стационарными датчиками и мобильными лабораториями», — цитирует Фирсова пресс-служба ведомства.

По его словам, запах гари может чувствоваться в воздухе ещё несколько дней в силу аномальных для августа погодных условий в виде жары и отсутствия ветра.

Фирсов также отметил, что пожар в Рязанской области уже локализован, и угрозы возгорания для Подмосковья нет.