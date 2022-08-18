Петрозаводск, 18 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Производство рыбных кормов будет запущено в Республике Карелия в 2023 года. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Форель

Уточняется, что новый завод будет построен в Кондопожском районе региона, а общий объем инвестиций в его возведение составит 1,2 млрд рублей.

Также указывается, что это предприятие, как предполагается, будет выпускать ежегодно до 50 тыс. тонн продукции, что является необходимым объёмом для покрытия потребностей всех хозяйств республики по разведения форели.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа стало известно, что на нерестовых реках Ямала Сыня, Танью и Войкар вступил в силу запрет на вылов водных биоресурсов, который продлится до весны следующего года.