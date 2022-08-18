Курган, , 10:52 — REGNUM В Курганской епархии выразили обеспокоенность грядущим мастер-классом по индийскому танцу, который может превратиться в рекламу секты «Общество сознания Кришны». Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Шествие по деревне Окунево во время свадьбы кришнаитов, 2013 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Мастер-класс планируется в Детском парке Кургана 18 августа при поддержке городского дома народного творчества и досуга в рамках «Дня дружбы России и Индии». Приглашённой звездой мероприятия стал танцор из Санкт-Петербурга Игорь Остапенко, «имеющий, судя по всему, самое близкое отношение к псевдоиндуистским сектам», так как на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он возносит молитвы Кришне, цитирует различных гуру и даже предлагает поразмыслить над созданием собственной религии.

«В погоне за яркими отчетными мероприятиями отдельные представители культуры в нашем городе обращаются к помощи различных «активистов» и «авантюристов», предлагающих экзотические развлечения и оккультные практики. К сожалению, организаторы мероприятий и ответственные лица в органах власти, не имея достаточных религиозных знаний, часто вводятся в заблуждение и допускают к умам, сердцам и душам наших горожан всевозможных манипуляторов и сектантов. И, сами того не осознавая, популяризируют их», — отметил председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексий Плохов.

Кроме того, как сообщила Ura.ru представитель вайшнавов в Кургане Светлана Мелентьева, местные последователи кришнаизма намерены провести традиционное шествие в День города 20 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Курганская епархия выпустила просветительские листовки на темы «Может ли христианин заниматься йогой?» и «Чем опасны тренинги личностного роста?».

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