Энергодар, Украина, 18 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Власти Запорожской области создали план эвакуации жителей региона в случае аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на руководство администрации.

DENAMAX Энергодар. Станция АЭС

В случае аварии на станции имеется план эвакуации жителей региона, он проработан, рассказали в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России рассказали о подготовке Киевом провокации на Запорожской атомной электростанции в период визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша.