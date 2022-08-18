Симферополь, 18 августа 2022, 10:51 — REGNUM Электроснабжение, нарушенное из-за пожара на подстанции в Джанкое, полностью восстановлено, сообщил 18 августа в телеграм-канале председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Он уточнил, что восстановлением газоснабжения специалисты смогут заняться позднее, после завершения необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 августа в Джанкойском районе на площадке хранения боеприпасов военной части произошла детонация снарядов, в Джанкое загорелась подстанция. Возбуждено уголовное дело. В Минобороны ЧП с боеприпасами назвали провокацией.