Симферополь, 18 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Электроснабжение, нарушенное из-за пожара на подстанции в Джанкое, полностью восстановлено, сообщил 18 августа в телеграм-канале председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

«Было оперативно устранено возгорание на вспомогательном оборудовании подстанции 330 кВ в городе Джанкой. Специалистами ГУП РК «Крымэнерго» полностью восстановлено электроснабжение потребителей Джанкойского района, ограниченное ранее в связи с чрезвычайным происшествием», — сообщил крымский премьер.

Он уточнил, что восстановлением газоснабжения специалисты смогут заняться позднее, после завершения необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 августа в Джанкойском районе на площадке хранения боеприпасов военной части произошла детонация снарядов, в Джанкое загорелась подстанция. Возбуждено уголовное дело. В Минобороны ЧП с боеприпасами назвали провокацией.