Ульяновск, , 10:51 — REGNUM В Ульяновской области утвердили перечень мер поддержки семьям военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Русских, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Военный Иван Шилов © ИА REGNUM

Дополнительные меры государственной и муниципальной поддержки будут оказаны членам семей военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии и принимающих участие в спецоперации России на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республики. Как следует из документа, на период участия в спецоперации члены семей военных могут бесплатно посещать областные учреждения культуры и заниматься в государственных физкультурно-спортивных учреждениях, бесплатно питаться в региональных образовательных организациях.

Также они получают право на внеочередное обслуживание в социально-реабилитационном центре, реабилитационном центре для инвалидов и социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов.

Областному правительству поручено определить порядок и условия предоставления мер поддержки.

Органам местной власти рекомендовано предоставить членам семей военнослужащих право на бесплатное получение услуг в муниципальных спортивных учреждениях, бесплатный проезд в электротранспорте, полную компенсацию родительской платы за присмотр и уход детьми в детсадах, а также бесплатное питание в школах.

Отметим, что к членам семей военнослужащих относятся родители, супруга (супруг) и дети.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области из состава добровольцев формируются батальоны «Симбирск» и «Свияга». Они получат из регионального бюджета в виде единовременной финансовой поддержки 300 тыс. рублей.

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