Уфа, 18 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Руководство Башкирии заинтересовано в развитии сети газозаправочных станций в регионе. Об этом 18 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заправка автобуса на новой газовой АЗС в Москве

Он сообщил, что сейчас работает в Наманганской области Узбекистана, где посетил одну из газовых заправок компании-партнёра по развитию газозаправочной инфраструктуры в Башкирии.

«Таких станций здесь более 200, и все с большим количеством постов для заправки. Самое большее, что я увидел здесь, — 32 поста. Нам предстоит немало сделать, чтобы выйти на подобные ориентиры, будем к этому стремиться», — сообщил он.

Глава региона отметил, что данная тема важна для руководства региона.

«Газомоторное топливо — выгодно и экологично, поэтому республика заинтересована в развитии инфраструктуры», — отметил он, напомнив, что в настоящее время в Башкирии 41 газовая заправка, в 2022 году планируется открыть ещё десять таких станций.

Хабиров отметил, что у компании-партнёра в Башкирии функционируют шесть газозаправочных станций, оснащённых оборудованием собственного производства.

«В Благовещенске этот инвестор проектирует завод по производству газовых баллонов для оснащения заправочных станций и транспорта», — напомнил глава региона, сообщив, что в 2023 году в Башкирии начнёт работу завод по производству сжиженного природного газа в Стерлитамакском районе.

«В наших планах — и открытие большого сервисного центра по обслуживанию газомоторной техники», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия наряду с Ростовской областью является лидером в России по числу газозаправочных станций.