Ивангород, Ленинградская область, 18 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Пересечение государственной границы между Эстонией и Россией в Ленинградской области временно приостановлено из-за ремонта дорог. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

(сс) CWitte Граница

«С 09-00 до 12-00 18.08.2022 из-за ремонта дорог будет полностью остановлено перемещение транспортных средств международной перевозки через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород)», — содержится в сообщении.

Ремонтные работы проезжей части осуществляются со стороны Эстонии. Они как раз затрагивают пограничный переход. Кингисеппская таможня рекомендует учитывать ситуацию при выборе места пересечения границы.

Напомним, что 18 августа 2022 вступило в силу решение Эстонии ввести запрет на пересечении границы для граждан России по шенгенским визам, выданным самой Эстонией. При этом для некоторых категорий граждан будут исключения.