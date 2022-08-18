Париж, 18 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Метеорологическая служба Франции объявила оранжевый уровень погодной опасности на Корсике в связи с сильными штормами, передает BFM TV.

meganesaintsulpice Корсика

Порывы ветра, дождь и шторм приближаются к Аяччо.

Ухудшение погодных условий продлится весь день. 1000 домов уже лишены электричества, пострадали крыши. Ожидается от 50 до 80 литров воды на квадратный метр. Такое количество воды может нанести значительный ущерб Корсике.

Как сообщало ИА REGNUM, лето, которое переживает Франция в этом году, становится предвкушением того, чего стоит ожидать миру от глобального потепления, считает климатолог Жан Жузель.