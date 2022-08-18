Екатеринбург, 18 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Белорусский тренер Александр Ермакович вошёл в тренерский штаб екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург-Арена

«Белорусский тренер уже подписал контракт с «Уралом». Он будет работать в тренерском штабе главной команды», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа главным тренером «Урала» был назначен белорусский специалист Виктор Гончаренко.

Ермакович работал в тренерском штабе Гончаренко в белорусском БАТЭ в 2009–2013 годах, после чего сам возглавил клуб и вместе с ней пять подряд выиграл чемпионат Белоруссии. После этого Ермакович работал вместе с Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре».