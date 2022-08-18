Москва, , 10:49 — REGNUM Власти Москвы в два раза увеличили группировку сил, направленную для тушения природных пожаров в Рязанской области, сообщается на портале мэра столицы.

Смог Polly clip

В настоящее время лесные пожары в Рязанской области тушат пять вертолётов Московского авиацентра: три Ка-32А способны сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды, пожарный вертолет Ми-26Т сбрасывает на очаг возгорания до 15 тонн воды и вертолёт-разведчик ВК 117С-2.

Также на помощь Рязанской области прибыли силы и средств пожарно-спасательного гарнизона Москвы. В тушении природных пожаров задействован пожарно-спасательный комплекс «Водолей», он подает воду для пожаротушения со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в южной части Москвы образовался смог.

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