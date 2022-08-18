Новосибирск, , 10:49 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 18 августа в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировали 553 человека, в том числе 59 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки был выявлен 281 случай заражения коронавирусом. За это же время 304 пациента выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 32 человека, на ИВЛ — семь пациентов.

Всего в регионе выявлено 264 566 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 39 441 ребенка (+30 за сутки); 256 665 пациентов выписаны; умерли 5702 человека.