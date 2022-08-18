Новосибирск, 18 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 18 августа в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировали 553 человека, в том числе 59 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 281 случай заражения коронавирусом. За это же время 304 пациента выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 32 человека, на ИВЛ — семь пациентов.

Всего в регионе выявлено 264 566 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 39 441 ребенка (+30 за сутки); 256 665 пациентов выписаны; умерли 5702 человека.