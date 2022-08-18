Москва, , 10:47 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов предложил полностью запретить деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Такое предложение депутат сделал на фоне увеличения числа обращений граждан в связи с деятельностью «черных» взыскателей и резком росте жалоб на коллекторские агентства, о которых заявляли ранее в Центробанке и ФССП.

Миронов пояснил, что на первый взгляд, очевидна необходимость вводить эту деятельность в цивилизованные рамки, но ужесточение требований к микрофинансистам и взыскателям лишь на руку нелегалам.

«И здесь нет никакого парадокса. Цель ростовщиков и вышибал — «белых», «черных» или «серо-буро-малиновых» — одна: любым способом обмануть людей и выбить из них деньги. Грабеж узаконенный все равно остается грабежом, а значит, в нем преуспеют те, кому грабить «проще», кто ничем не ограничен. Закономерно, что, несмотря на усиление надзора или даже благодаря ему, криминальные кредиторы и взыскатели процветают. Поэтому принципиальная позиция нашей партии — покончить с этим беспределом можно только одним способом: полностью запретить микрозаймы и коллекторскую деятельность. Другого пути нет!», — отметил депутат.

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