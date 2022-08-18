Стокгольм, , 11:05 — REGNUM Пять из восьми партий в риксдаге Швеции не возражали против поиска способов обойти закон об отчётности финансирования политических объединений. Об этом 18 августа сообщил телеканал TV4 со ссылкой на данные журналистского расследования.

Стокгольм, Швеция

Речь идёт о Социал-демократах, Умеренных, Христианских демократах, Либералах и Шведских Демократах.

Так, журналисты телеканала, притворившись сторонниками партий, хотели сделать пожертвования в размере не менее полумиллиона крон, но при этом остаться анонимными. Как оказалось, все пять партий ответили, что они попытаются найти способы обойти закон, чтобы пожертвования остались анонимными.

Согласно закону, взносы в размере 24 150 крон (2400 тысячи долларов США) должны быть задекларированы, а их источники названы.

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