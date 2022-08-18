Стокгольм, 18 августа 2022, 11:05 — REGNUM Пять из восьми партий в риксдаге Швеции не возражали против поиска способов обойти закон об отчётности финансирования политических объединений. Об этом 18 августа сообщил телеканал TV4 со ссылкой на данные журналистского расследования.
Речь идёт о Социал-демократах, Умеренных, Христианских демократах, Либералах и Шведских Демократах.
Так, журналисты телеканала, притворившись сторонниками партий, хотели сделать пожертвования в размере не менее полумиллиона крон, но при этом остаться анонимными. Как оказалось, все пять партий ответили, что они попытаются найти способы обойти закон, чтобы пожертвования остались анонимными.
Согласно закону, взносы в размере 24 150 крон (2400 тысячи долларов США) должны быть задекларированы, а их источники названы.
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