Канберра, 18 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Австралии от заболевания COVID-19 умерли 133 человека. Об этом 18 августа написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, — 46. Более 4,4 тыс. человек были признаны носителями коронавирусной инфекции.

43 смерти приходятся на самый населённый штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там за сутки было выявлено ещё свыше 8,1 тыс. заражённых вирусом. Свыше 2 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в больницах.

20 летальных исходов приходятся на штат Квинсленд, где за сутки было выявлено свыше 3 тыс. новых заражённых.

В Южной Австралии за сутки скончались 12 человек, в Западной Австралии — девять.