Сеул, 18 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил исполняющего обязанности генерального прокурора, заместителя главного прокурора Верховной прокуратуры Ли Вон Сока на должность генерального прокурора страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Напомним, что на пост главного прокурора претендовали: глава Института юстиций Ё Хван Соп, глава Генеральной прокуратуры Ким Ху Гон, глава Генеральной прокуратуры Тэджона Ли Ду Бон, и заместитель главного прокурора Верховной прокуратуры Ли Вон Сок.

Сообщается, что профессор Сеульского национального университета Хан Ги Чжон назначен главой Комиссии по справедливой торговли.