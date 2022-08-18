Москва, 18 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Москве отсутствуют какие-либо возгорания, а появившийся запах гари является следствием природных пожаров в Рязанской области. Об этом РИА Новости заявили в ГУ МЧС РФ по Москве.

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«В связи с поступающими обращениями на запах гари главное управление сообщает, что возгораний на территории Москвы нет, причинами неприятного запаха являются действующие природные пожары на территории Рязанской области», — сказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что ситуация находится на особом контроле у руководителей столичного управления ведомства.