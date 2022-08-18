Москва, , 10:44 — REGNUM Из-за возможности задымления и запаха гари в населённых пунктах Роспотребнадзор рекомендовал на время ограничить пребывание детей на игровых площадка и пользоваться защитными масками, а также регулярно делать влажную уборку. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Маски ИА REGNUM

«В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали ограничить физические нагрузки, включая работы на открытом воздухе, использовать защитные маски для органов дыхания при нахождении на открытом воздухе и регулярно делать влажную уборку.

Также в ведомстве рекомендовали обильное питье, предпочтительнее щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника и брусники, а также зеленый чай.

При этом подчёркивается, что при возникновении симптомов острого заболевания или недомогания, таких как одышка, кашель и бессонница, гражданам необходимо обратиться ко врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на утро 18 августа площадь охваченных природными пожарами лесов на территории Рязанской области выросла с 84,8 га до 181 га.