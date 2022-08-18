Пенза, 18 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Аграриями Пензенской области по состоянию на 18 августа убрано 57% посевных площадей зерновых культур, с полей собрано 2 млн тонн нового урожая. Глава региона Олег Мельниченко надеется, что при сохранении темпов уборочной кампании можно будет собрать до 3 млн тонн зерна.

t. me/omelnichenko Уборка зерна в Пензенской области

С пензенских полей собрано более 334 тыс. тонн ячменя, 174,5 тыс. тонн яровой пшеницы и 35,5 тыс. тонн гороха.

«Мы сделали огромный шаг вперед на пути к достижению планируемого минимума — осталось всего 500 тысяч. Но я уверен, что мы с лихвой перейдем этот порог, потому что обработано только 57% урожая. Думаю, что мы спокойно можем собрать и более 3 миллионов тонн», — сказал Мельниченко.

Во время уборки важно снизить потери урожая и не допустить осыпания зерна, заключил глава области.

ИА REGNUM ранее передавало, по мнению эксперта, к рискам для урожая нынешнего года в России можно отнести позднюю уборку и то, что в результате ухудшения погоды в Центральной России и Поволжье труженики села могут потерять его часть.

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