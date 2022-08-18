Москва, , 10:40 — REGNUM Западные страны устроили соревнование в русофобии, и особенно в этом преуспели власти стран Прибалтики, а также Польша и Финляндия. Об этом в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Правительства европейских государств, особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны, соревнуются, кто злее расскажет о своём желании порвать с Россией все отношения. Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть — не будем брать. Хотя нет… с последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы. Но пока все европейские политики стараются держаться стройно — никаких связей с русскими. Отныне и навсегда!», — написал Медведев.

При этом, по его словам, рядовые граждане Евросоюза, согласно результатам соцопросов, «здравый смысл не утратили»: «Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе».