Токио, , 10:40 — REGNUM В то время как большинство стран приветствуют трезвость среди своей молодежи, Япония движется в противоположную сторону: она проводит кампанию за то, чтобы молодежь пила больше алкоголя. Об этом 17 августа сообщает Financial Times.

Саке Steaknsushi-exeter.co.uk

Налоговое ведомство страны ищет способы склонить молодых японцев к более активному употреблению алкоголя, а министерство финансов беспокоится о финансовых последствиях смены поколений и образа жизни.

Нестандартный конкурс «Sake Viva!», проводимый при поддержке правительства, призывает людей в возрасте от 20 до 39 лет помочь разработать бизнес-идеи для оживления отрасли, пострадавшей от демографических изменений, пандемии коронавируса и общего снижения интереса к алкоголю.

Японская алкогольная промышленность, несмотря на все свои маркетинговые усилия, не в силах остановить долгосрочный спад потребления алкоголя, начавшийся более чем за десять лет до пандемии.

Падение общего объема потребляемого в Японии алкоголя было неизбежным, поскольку коренное население страны сокращается, а доля граждан в возрасте старше 65 лет превысило четверть еще восемь лет тому назад.

Согласно данным, опубликованным налоговым агентством, среднее годовое потребление алкоголя в Японии на одного взрослого человека снизилось со 100 литров в год в 1995 году до 75 литров в 2020 финансовом году.

Молодые японцы, как и многие представители их поколения в других странах мира, пьют меньше, чем их предшественники, и все чаще не употребляют алкоголя вообще.

Помимо конкурса «Sake Viva!», в начале 2022 года налоговое агентство запустило проект «Наслаждайтесь саке!» и запросило идеи по продвижению продажи алкогольных напитков.

Министерство здравоохранения Японии заявило, что не сотрудничало с налоговым агентством в проведении проектов, но поддерживает с ним тесный контакт по вопросам алкоголя и здоровья. По словам представителей министерства, там ожидают, что кампания будет учитывать «надлежащий объем потребления алкоголя», который позволит избежать серьезных проблем со здоровьем.

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