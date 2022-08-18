Стокгольм, , 11:03 — REGNUM Опросы общественного мнения проводятся в Швеции всё чаще и чаще, и одно кажется несомненным: вопрос о том, кто победит на выборах 11 сентября, остаётся открытым. Но драматичность событий продолжится и после дня выборов. Внутреннее напряжение в партиях, входящих в ту или иную правительственную альтернативу, усложнит формирование кабинета министров. Об этом 18 августа в своей аналитической статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон (сс)

«Две правительственные альтернативы приобрели более чёткие контуры после заявления лидера Центристов Анни Лёф о том, что она готова войти в состав правительства под руководством Социал-демократов. Теперь у нас есть два чётких блока, один из которых с одной стороны хочет, чтобы лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон стала премьер-министром, с другой стороны, есть блок, видит на этом посту лидера Умеренных Ульфа Кристерссона. На данный момент опросы общественного мнения показывают, что эти правительственные альтернативы, которые в настоящее время кажутся наиболее реалистичными, очень даже равны с электоральной точки зрения», — написал Кнутсон.

«В то же время обе правительственных альтернативы содержат значительные внутренние противоречия. Когда дело доходит до блока Магдалены Андерссон, наибольшие противоречия возникают между Центристами и Левыми … Но правительственная альтернатива во главе с лидером Умеренных Ульфом Кристерссоном также не лишена внутренней напряжённости. Консервативные элементы Умеренных и Христианских демократов облегчили сближение со Шведскими демократами. Либералы, с другой стороны, являются явно либерально настроенной партией, и в прошлом партия часто предпринимала яростные атаки против Шведских демократов. Поэтому Кристерссону может быть сложно усадить Либералов и Шведских демократов за один стол», — полагает журналист.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции до сих пор нет двух чётких политических блоков перед выборами