Энергодар, Украина, 18 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли по Энергодару три удара барражирующими боеприпасами. Об этом сообщили в администрации города.

Руслан Селезнёв Энергодар. Вид на гостиницу Энергодар

Удары нанесены в ночное время барражирующими боеприпасами. Попадания зафиксированы в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры третьего микрорайона Энергодара. Получило небольшие повреждения здание горадминистрации.

Пострадавших в результате атаки нет, отмечается в информации. В городе ведётся устранение последствий ударов.