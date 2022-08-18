Стокгольм, , 11:01 — REGNUM В ночь на 18 августа лидеры восьми парламентских партий Швеции собрались в студии телеканала газеты Aftonbladet на дебаты, в ходе которых прозвучали первые ультиматумы. В частности, лидер Левых Нуши Дадгостар заявила, что её партия не проголосует за Магдалену Андерссон (Социал-демократы), если та не даст несколько министерских постов представителям партии Левых.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

После дебатов в студии телеканала собрались политические обозреватели, чтобы прокомментировать последние изменения в шведской политике.

«Впервые за двадцать лет у нас нет ни одной окончательно сложившейся правительственной альтернативы. Все партии идут на выборы как независимые», — заявила политический журналист Aftonbladet Лена Меллин, комментируя требование Дадгостар.

Ульрика Шенстрём, независимый автор, поддерживающих Умеренных, утверждает, что у правого блока наблюдается такая же проблема с Либералами и Шведскими демократами, которых лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону будет трудно примирить.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер Левых намерена войти в новое правительство Швеции