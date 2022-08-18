Нур-Султан, , 10:37 — REGNUM В Казахстане в первом полугодии 2022 году было зарегистрировано почти на 10% меньше смертей, чем за тот же период 2021 года. Об этом 17 августа сообщает мониторинговое агентство Ranking. kz.

Казахстан Wassily, Zscout370

«По итогам первого полугодия текущего года в РК умерли 69,2 тыс. человек — на 9,6% меньше, чем годом ранее», — сообщили в агентстве.

Отмечается, что в рейтинге стран по уровню смертности Казахстан находится на 85 месте (чем выше позиция, тем больше смертность) из 229. Коэффициент смертности по числу умерших на 1 тыс. населения составил 8,11.

По данным агентства, чаще всего в республике в отчётном периоде умирали от болезней системы кровообращения (22,5% от общего числа). Далее идут онкологические заболевания и болезни органов дыхания (примерно по 10%). На несчастные случаи и болезни органов пищеварения в первом полугодии пришлось по 8% смертей.