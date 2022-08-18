Лондон, , 10:54 — REGNUM Уже через три месяца западные союзники, помогающие Украине, могут потерять интерес к проблемам Киева. Им придётся решать свои собственные, полагает колумнист британской газеты The Telegraph Ричард Кемп.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, сейчас западные страны «взвешивают», как им минимизировать негативные последствия для «подорванных экономик». Приверженность Украине, и без того шаткую, им придётся пересмотреть на фоне недовольства избирателей в условиях, когда цены растут, а потребление газа сокращается. Кроме того, не дали ожидаемого эффекта жёсткие антироссийские санкции.

Кемп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, «столкнётся с растущим давлением со стороны своих союзников», если боевые действия зимой перейдут «в режим глубокой заморозки».

Европейским изданиям «всё больше будет наскучивать морозный пейзаж без особых боёв», и центр внимания сместится к политическим и экономическим проблемам в самих странах Запада, добавил он.

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