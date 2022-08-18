Лондон, 18 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Уже через три месяца западные союзники, помогающие Украине, могут потерять интерес к проблемам Киева. Им придётся решать свои собственные, полагает колумнист британской газеты The Telegraph Ричард Кемп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, сейчас западные страны «взвешивают», как им минимизировать негативные последствия для «подорванных экономик». Приверженность Украине, и без того шаткую, им придётся пересмотреть на фоне недовольства избирателей в условиях, когда цены растут, а потребление газа сокращается. Кроме того, не дали ожидаемого эффекта жёсткие антироссийские санкции.

Кемп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, «столкнётся с растущим давлением со стороны своих союзников», если боевые действия зимой перейдут «в режим глубокой заморозки».

Европейским изданиям «всё больше будет наскучивать морозный пейзаж без особых боёв», и центр внимания сместится к политическим и экономическим проблемам в самих странах Запада, добавил он.

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