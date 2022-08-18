Грозный, 18 августа 2022, 10:36 — REGNUM Чечня станет доступнее для жителей шести регионов России. Из аэропорта в Грозном планируют открыть новые авиарейсы в Казань, Сочи, Уфу, Астрахань, Волгоград и Новосибирск. Они будут выполняться в зимнее время, сообщил министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов.
Большинство новых авиарейсов будет выполнять компания «Ютэйр». В Казань можно будет вылететь самолетом компании «ЮВТ АЭРО», а в Новосибирск добраться рейсом компании «Сибирь». Все перелеты по данным маршрутам будут осуществляться дважды в неделю.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года из Чечни в Екатеринбург запустили прямой авиарейс. Его выполняет авиаперевозчик «Уральские авиалинии».