Москва, , 10:35 — REGNUM Западной пропаганде, воздействующей на умы своих жителей, есть предел. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Разговор с Дмитрием Медведевым». Интервью пяти телеканалам Government.ru

«Мозги им, конечно, ******* знатно. Но есть предел напору фекалий в пропагандистской фановой трубе. Дальше общественное сознание начинает задыхаться в миазмах циничной лжи, льющейся зловонным потоком на головы уставших европейцев. Когда, как по Оруэллу, холод в батареях — это тепло европейской солидарности, а рост цен в продуктовых магазинах — минимальная плата за сохранение европейской демократии, которая может погибнуть от асфиксии в объятиях русского медведя», — написал Медведев.

Он напомнил, что воевать за киевский режим категорически не хотят «от трёх четвертей до 90% граждан ЕС»: «Хотя, судя по социологическому опросу, этого всё-таки не исключают дебиловатые европейские политики. И антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счёт».

Медведев подчеркнул, что «весь этот бред — от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги» — существует лишь для того, чтобы «наказать далёкую «дремучую Россию», которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила»: «И обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?».