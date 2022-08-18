Стокгольм, 18 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Выступая 18 августа в эфире радиостанции SR, лидер Левых Нуши Дадгостар не дала чёткого ответа на вопрос о том, какие у неё есть требования к будущему формированию правительства Швеции после проведения сентябрьских выборов в риксдаг.

Vansterpartiet.se Нуши Дадгостар

С одной стороны, она заявила, что её партия требует войти в состав правительства, которое она поддержит при выборе премьер-министра, с другой стороны, она не хочет называть это же самое требование ультиматумом.

«Предъявление кому-то ультиматума для меня звучит как шантаж. Я, скорее, рассматриваю это как способ устранять преграды, чтобы все мы могли сидеть в одной комнате», — заявила партийный лидер.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся 11 сентября.