Москва, 18 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий организацию государственного учета сверхлегких воздушных судов с массой конструкции 115 кг и менее, внесен правительством в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас согласно Воздушному кодексу РФ, учету подлежат беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов.

В законопроекте предлагается закрепить положения, предусматривающие организацию государственного учета сверхлегких воздушных судов с массой конструкции 115 кг и менее, а также обязательность расследования авиационных происшествий с воздушными судами, не зарегистрированными в установленном порядке и используемыми в гражданской авиации.