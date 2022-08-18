Вологда, , 10:33 — REGNUM В Вологодской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает УГИБДД.

Трасса Sherman Tan

По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем колесного погрузчика не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП транспортное средство загорелось. Водитель погрузчика и 16-летний пассажир погибли на месте происшествия.

Специалисты выясняют все причины произошедшего и устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в УМВД Вологодской области.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура начала проверку после гибели трёх женщин в автоаварии в Туве.