Москва, 18 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Известие о том, что Россия в июле смогла перенаправить все выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы угля из европейских стран в Китай и Индию, прокомментировал 18 августа в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский. По его словам, главное теперь — чтобы на внутреннем рынке уголь не дорожал:

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«В июне морской экспорт угля из России составил 16,45 млн т (-0,6% к уровню мая, +3,5% к июню 2021 г.). Уголь в азиатском направлении в большинстве случаев поставляется именно морем (по данным Ассоциации морских торговых портов, в 2021 г. перевалка угля в портах составила 202,7 млн т, а экспорт угля, по данным Минэнерго, — 223 млн т).

Остается пожелать, чтобы на внутреннем рынке уголь не дорожал, как в прошлом году в три раза и более в отдельных регионах. Мы, конечно, рады за угольщиков, но добивать сверхприбыли за счет внутренних потребителей — как-то, знаете, западло».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Россия в июле 2022 года перенаправила весь уголь, от которого отказались страны Евросоюза в Китай и Индию, информировали «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ). Снижение поставок было компенсировано в основном перенаправлением объемов на Восток.

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