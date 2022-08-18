Вулвергемптон, Великобритания, , 10:32 — REGNUM Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нунес перешёл в «Вулверхэмптон». Об этом 18 августа сообщает пресс-служба английского клуба.

Футбол Pixabay.com

Отмечается, что за переход 23-летнего футболиста «Вулверхэмптон» заплатил рекордные для себя деньги. Сумма трансфера составила €45 млн, а также €5 млн в качестве бонусов.

Нунес в составе «Спортинга» он стал чемпионом Португалии в сезоне 2020/21, двукратным обладателем Кубка португальской лиги (2021, 2022), а также выиграл суперкубок страны (2021). Всего на его счету 101 матч за команду и восемь голов.