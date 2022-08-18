Брянск, 18 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Подачу газа к Вечному огню на мемориале на площади Партизан в Брянске прекратили 18 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

https://bga32.ru Вечный огонь на площади Партизан в Брянске

Отключение запланированное и временное — связано с проведением капитального ремонта площади. Подрядчик обновит тротуарную плитку и основание памятника, а также освещение. Кроме того, специалисты проверят газовое оборудование для дальнейшей безопасной и бесперебойной работы Вечного огня.

После завершения всех ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено.