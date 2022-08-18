Стокгольм, , 10:44 — REGNUM Шесть миллиардов долларов, которые правительство Швеции под руководством Социал-демократов накануне сентябрьских выборов в риксдаг выделяет домохозяйствам и компаниям, пострадавшим от скачка цен на электроэнергию, могут усугубить кризис в стране. Об этом 18 августа написала газета SvD.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Критики политики Социал-демократов считают, что субсидии на электроэнергию лишают компании и домохозяйства стимулов к сокращению своего потребления. «Искусственно низкие» цены могут привести к тому, что компании и домохозяйства будут инвестировать в энергоэффективность меньше, чем в противном случае.

«Это, в свою очередь, приведёт к увеличению потребления электроэнергии и, таким образом, усилению энергетического кризиса, который данные меры должны бы были смягчить в долгосрочной перспективе», — говориться в статье.

Аналогичный материал с критикой правительства Швеции появился на страницах газеты DN. Там авторы недовольны тем, что власти нарушают рыночные принципы, вмешиваясь в ценообразование.

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