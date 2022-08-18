Рязань, , 10:31 — REGNUM По состоянию на утро 18 августа площадь охваченных природными пожарами лесов на территории Рязанской области выросла с 84,8 га до 181 га. Об этом 18 августа сообщил по итогам заседания штаба по тушению пожаров врио губернатора региона Павел Малков в своём телеграм-канале.

Лесной пожар © bertknot

«В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 га. На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники», — говорится в сообщении.

Также Малков отметил, что Москва оказала значительную помощь в ликвидации природных пожаров в Рязанской области и добавил, что из Подмосковья для участия в работах по тушению тоже прибыли дополнительные силы.

«По-прежнему, самые значительные группировки сил расположены на подступах к посёлку Деулино и посёлку Голованово», — указал врио губернатора региона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что Самолёт Ил-76 сделает 18 августа три рейса для ликвидации природных пожаров в регионе.