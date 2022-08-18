Сеул, 18 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп встретился 18 августа в Сеуле с главой кибернетического командования США Полом Накасоне, с которым обсудил киберугрозы, борьбу с киберпреступлениями и вопросы сотрудничества в киберсфере. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, стороны договорились о тесном сотрудничестве в борьбе с киберугрозами, включая угрозами со стороны КНДР, а также об обмене разведданными и проведении совместных учений.

В этот же день состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области проведения киберопераций.