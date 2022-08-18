Москва, 18 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Российская артиллерия уничтожила в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики более 250 украинских националистов, сообщили 18 августа в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

«В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики ликвидировано более 250 националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВКС России высокоточным оружием наземного базирования поразили пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков.

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