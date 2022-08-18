Стокгольм, 18 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Новостная служба ТТ 18 августа сообщила, что при наличии равного распределения голосов на сентябрьских выборах в Швеции, голоса шведов, проживающих за границей, могут сыграть решающую роль.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Согласно расчётам исследователей Гётеборгского университета, поддержка избирателями партий, поддерживающих Ульфа Кристерссона (Умеренные) на посту премьер-министра Швеции, будет соответствовать 175 мандатам в риксдаге. А партии, поддерживающие действующего премьер-министра Магдалену Андерссон (Социал-демократы), получат 174 места в парламенте.

Если в конце концов результат выборов будет таковым, это означает, что двух кандидатов на пост премьер-министра будут разделять 15 400 голосов, что затруднит для любого кандидата в премьер-министры объявить себя победителем уже в день выборов.

В этой связи, предсказывают учёные, голоса шведов, поданные из-за границы, будут иметь решающее значение.