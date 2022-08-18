Москва, , 10:33 — REGNUM Десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ уничтожены российскими средствами ПВО в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, говорится в опубликованной 18 августа сводке Минобороны России за минувшие сутки.

ПВО в действии Mil.ru

В ходе спецоперации, уточнили в ведомстве, украинские беспилотники сбиты у населённых пунктов Егоровка, Старомлыновка и Новогродовка в ДНР; у Яковенково, Лесной Стенки, Зелёного Гая и Кочубеевки в Харьковской области, а также у Безыменного, Чаривного и Брускинского в Херсонской области.

«Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населённых пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Всего в ходе спецоперации уничтожены 267 украинских самолётов и 148 вертолётов, 1757 беспилотников, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники.

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